Pienone a Seregno per il corso di cucina per i papà

Papà in cucina per due venerdì di fila al Centro di formazione professionale “Pertini” di Seregno: maniche rimboccate, hanno indossato le giacche da cuoco per il “Corso di cucina per papà” organizzato da Afol Monza Brianza nell’ambito del progetto di Conciliazione Famiglia-Lavoro “Family hub”, finanziato da Regione Lombardia e strutturato in una serie di interventi definiti dalle Alleanze locali (una serie di enti locali, parti sociali e operatori del settore). Ed è stato un successo, anche se molti hanno detto scherzando che «al corso ci sono venuto perché mi ha iscritto mia moglie».

Era rivolto ai papà e neo papà con figli tra gli 0 e i 6 anni, residenti nell’Ambito di Seregno (Seregno, Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seveso). Ma il tema della conciliazione dei tempi del lavoro e di quelli della famiglia, intrecciato con la consapevolezza che «ci si deve dare una mano a vicenda, mamme e papà» è emerso con chiarezza.

Alla fine i partecipanti al corso hanno appreso ricette realizzabili anche assieme ai bambini e altre capaci di proporre in modo goloso qualche alimento altrimenti poco amato.

Signorini Federica

