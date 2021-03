Peppino Mureddu e i sardi nel mondo: la storia in libreria

Peppino Mureddu e i sardi nel mondo. Di questo parla "l'Emigrato Sardo" il nuovo libro dell'ex operaio e tecnico classe 1932, partito da Lodine in Barbagia per lavorare e farsi apprezzare in Belgio, Germania e infine a Monza, come migliaia di corregionali che hanno portato il loro lavoro e a loro cultura in ogni angolo del globo. Mureddo ne ha parlato in redazione con il direttore del Cittadino, Cristiano Puglisi.

Non si racconta solo di operosità, ma anche e soprattutto di cultura autodidatta onnivora e di curiosità continua. Con letture e approfondimenti tecnici e di cultura generale. In appendice del libro di memorie di una vita, Mureddu allega una godibile rassegna di lettere indirizzate nel corso degli anni alle autorità nazionali e internazionali, missive che non di rado hanno ricevuto la gentile risposta di presidenti e governanti. Il libro di Mureddu, "l'Emigrato sardo da Lodine al Nord Europa e Nord Italia" si trova in tutte le librerie di Monza e della Lombardia ed è disponibile anche online.

Pier Mastantuono

