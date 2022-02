Pellicole anticovid, l’azienda che da Burago esporta nel mondo adesso chiama l’Italia

La pellicola anti covid inventata e brevettata della CartonGraf di Burago di Molgora ha successo nel mondo ma non riesce a trovare attenzione in Italia. Si tratta di uno speciale film che disinfetta le superfici con l’uso di ioni di argento. Il Cittadino parlato con Dylan Pedico, amministratore delegato dell’azienda che in questi mesi si è fatta conoscere soprattutto in Emirati Arabi e in tutto il mondo. Ma in Italia continua ad essere poco conosciuta.

Pier Mastantuono

