Paolo Nespoli, la video-intervista esclusiva all’astronauta made in Verano Brianza

Paolo Nespoli a tutto tondo e in esclusiva. Astro Paolo è tornato nella sua Verano Brianza per una giornata di grande festa: insieme ai colleghi della missione spaziale Iss-53, è stato celebrato da istituzioni e cittadini in una domenica che ha regalato grandi emozioni. Nespoli si è raccontato al microfono di Federica Signorini: a partire dalla Brianza («Casa mia, il mio punto di riferimento, il posto che alla fine mi ha dato le basi per essere quello che sono») e poi le missioni spaziali, gli obiettivi e la vita di ciascun viaggio, le esplorazioni («La nostra necessità di conoscere continuamente»), i sogni («Devo ancora decidere cosa farò da grande»). LEGGI anche la notizia e GUARDA le foto del Nespoli Day a Verano Brianza (VAI)

Signorini Federica

