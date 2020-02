Pallavolo: Vero Volley vince in cinque set con Verona nella corsa per i playoff

Il Vero Volley s'impone in cinque set con Verona. Monza ha la meglio sulla Calzedonia nell'ottavo turno di ritorno di Superlega maschile vincendo lo scontro diretto in chiave corsa ai Playoff Scudetto. Commentano la vittoria Yacine Louati, schiacciatore, e Fabio Soli, coach Vero Volley. Monza, ora ottava in classifica, di nuovo in campo domenica 1 marzo alla Candy Arena con la Lube Civitanova.

Giulio Masperi

