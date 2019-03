Pallavolo: Vero Volley Monza batte Castellana e centra i playoff

Il Vero Volley Monza batte Castellana e sale al settimo posto in classifica. La prima squadra maschile del Consorzio vince in rimonta con Castellana Grotte, nell'11° turno di ritorno di Superlega, e conquista 3 punti che valgono il passo in avanti in classifica, dove ora Monza è settima, blindando l'accesso ai playoff. Con interviste a Donovan Dzavoronok, schiacciatore, Thomas Beretta, centrale e capitano, e Fabio Soli, coach del Vero Volley