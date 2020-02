Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Pallavolo: tre punti importanti per la Saugella Monza contro Caserta

Nel quinto turno di ritorno di Serie A1 femminile la Saugella Monza di coach Carlo Parisi supera nettamente Caserta, in campo con tante giovani atlete. Nell'intervista post partita Federica Squarcini, centrale Saugella, ha commentato: "Siamo state brave a giocare con la giusta mentalità, cercando soluzioni che ci saranno utili nel corso del campionato". Carlo Parisi, coach Saugella: "Ora pensiamo a Filottrano, trasferta da non sottovalutare per continuare a risalire la classifica".