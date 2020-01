Pallavolo, Saugella sconfitta da Conegliano: il commento del nuovo coach Carlo Parisi

Saugella Monza sconfitta dall'Imoco Conegliano mercoledì sera. In una Candy Arena sempre più tecnologica, alla prima in panchina di coach Carlo Parisi, la Saugella è sconfitta dalle campionesse del mondo e d'Italia in carica in 3 set nel primo turno di ritorno di Serie A1. Mvp Paola Egonu. Interviste alla centrale monzese Anna Danesi e a Carlo Parisi per il primo commento sulla sua nuova squadra.

Giulio Masperi

Altri articoli