Pallavolo: Saugella Monza quarta in classifica, mercoledì finale di Challenge Cup

La Saugella Monza batte Filottrano e sale al quarto posto in classifica. Serena Ortolani e compagne vincono in rimonta (3-1) con la Lardini Filottrano nel terzultimo turno di A1 femminile e superato Busto Arsizio in classifica, conquistando la quarta piazza. Buona intensità per la Saugella che mercoledì 20 marzo gioca in Turchia l'andata della finale di Coppa Challenge sul campo dell'Aydin BBSK. Con interviste a Serena Ortolani, opposto e capitana, e Miguel Angel Falasca, coach della Saugella.

