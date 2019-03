Pallavolo: Saugella Monza e Vero Volley per la finalissima di Challenge Cup, parlano Ortolani e Falasca - VIDEO

Finali Coppa Challenge, Saugella e Vero Volley in campo per il titolo. Mercoledì 27 marzo, per il ritorno della finale, alla Candy Arena in scena Saugella-Aydin (ore 20.30), con il team monzese che difende il 3-0 dell'andata in Turchia; Vero Volley in trasferta sul campo del Belgorod (alle 17 ora italiana) per difendere il successo 3-2 ottenuto sette giorni fa. Con interviste a Serena Ortolani, capitana, e Miguel Angel Falasca, coach della Saugella Monza.

Giulio Masperi

