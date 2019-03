Pallavolo, le parole di Monza in festa: Saugella e Vero Volley in finale di Coppa Challenge

A Lisbona il Vero ribalta la sconfitta della semifinale d'andata e vince nettamente (3-0) con lo Sporting Lisbona: in finale sfiderà il Belgorod (andata il 20 marzo alla Candy Arena, ritorno il 27 in Russia). La Saugella è sconfitta (3-2) dalle francesi di Le Cannet, ma s'impone al Golden Set e accede alla finalissima di Challenge, dove incontrerà le turche dell'Aydin (medesime date del Vero, ma con il ritorno in casa). Con interviste a Francesca Devetag, centrale della Saugella, e Miguel Angel Falasca, coach del team femminile, che commenta anche la vittoria degli uomini (che ha allenato fino alla scorsa stagione).

LEGGI Pallavolo, la Saugella Monza vola in finale di Challenge Cup: sarà sfida all’Aydin

LEGGI Pallavolo: Vero Volley Monza in finale di Challenge Cup, 3-0 a Lisbona

Giulio Masperi

