Pallavolo, la presidente Alessandra Marzari commenta la stagione di Saugella e Vero Volley Monza

Video intervista alla presidente del Consorzio Vero Volley: Alessandra Marzari analizza una stagione che ha regalato la prima coppa europea della storia della società e dà i voti a Saugella e Vero Volley.

«La stagione è stata straordinaria, ma non ci fermiamo. Stiamo pensando al Consorzio in modo ancor più innovativo, come un hub che riunisca tutte le attività proposte, che derivano dalla sua natura sportiva ma non vi sono direttamente collegate, per esempio quelle sociali».

Giulio Masperi

Altri articoli