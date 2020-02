Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Pallavolo, Julio Velasco in visita alle giovanili del Consorzio Vero Volley: l'intervista

Pomeriggio alla Candy Arena per Julio Velasco, direttore tecnico del settore giovanile maschile della Federazione Italiana Pallavolo. Giovedì 20 febbraio, l'ex allenatore della Nazionale azzurra della Generazione dei Fenomeni ha incontrato gli staff del settore giovanile del Consorzio Vero Volley, assistendo anche agli allenamenti di Under 14, U16 e U18 maschili. "La pallavolo per continuare a crescere ha bisogno degli sforzi e dell'impegno di tutti gli attori coinvolti - ha detto Velasco - e qui al Consorzio si sta facendo un grande lavoro".

Giulio Masperi

