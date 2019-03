Pallavolo, Challenge Cup: le interviste dopo Vero Volley-Belgorod - VIDEO

Le due prime squadre del Consorzio vincono le finali d'andata di Challenge Cup. Alla Candy Arena di Monza il Vero Volley di coach Soli s'impone (3-2) con i russi di Belgorod in una partita di alto livello, giocata con intensità, grinta, tecnica da entrambe le parti della rete; in Turchia la Saugella di coach Falasca domina sul campo dell'aylin (3-0). Con interviste a Simone Buti, centrale, e Donovan Dzavoronok, schiacciatore Vero Volley. Mercoledì 27 marzo le finali di ritorno: Vero in Russia, Saugella alla Candy Arena alle ore 20.30.

LEGGI Vero Volley Monza batte Belgorod al tie-break e vince la prima finale di Challenge Cup

LEGGI Pallavolo: Saugella Monza vince la prima finale di Challenge Cup

Giulio Masperi

