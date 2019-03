Pallavolo, Challenge Cup 2019: dentro la festa della Saugella Monza, le interviste

La Saugella Monza ha scritto una pagina di storia della pallavolo: ha vinto la Coppa Challenge battendo in finale le turche di Aydin, concludendo con un trofeo europeo una cavalcata iniziata in serie B. Grande festa alla Candy Arena davanti a 3.400 spettatori per il primo trofeo internazionale del Consorzio Vero Volley. Con interviste a Miguel Angel Falasca, coach, Serena Ortolani, capitana, Fabiola Facchinetti e Francesca Devetag, centrali della Saugella tornata a Monza quest’anno la prima e colonna del progetto la seconda. E un raggiante Dario Allevi, sindaco di Monza. LEGGI anche la notizia e GUARDA le foto (VAI)