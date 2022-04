Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Paderno Dugnano: maresciallo no vax ottiene il reintegro davanti al Tar della Lombardia

Lo studio legale Bellanca di Paderno Dugnano è alla base di uno dei primi reintegri sul posto di lavoro di un militare. Con la restituzione di tutte le retribuzioni dei mesi nei quali il lavoratore era stato sospeso perché non vaccinato. Si tratta della sentenza del Tar della Lombardia datata 25 marzo 2022, in favore del ricorso fatto da un maresciallo della Guardia di Finanza in età superiore ai 50 anni, che era stato sollevato dall'incarico dopo essersi rifiutato di sottoporsi a vaccinazione anti Covid. Soddisfatto l'avvocato Giuseppe Bellanca.