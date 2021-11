Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Paderno Dugnano: l'assessore Letizia Moratti in visita alla Clinica San Carlo

Giovedì mattina l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti ha visitato la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, per la prima volta nella sua ormai lunga carriera di amministratrice pubblica. L'occasione era l'inaugurazione di una nuova sala angiografica appena aperta al primo piano della palazzina est. Ad accogliere l'assessore c'erano la presidentessa Patrizia Bernardelli, il sindaco Ezio Casati, il suo vice Giovanni Di Maio e il consigliere regionale Marco Alparone. Oltre a tutte le autorità militari. Un altro momento importante è stato l'annuale conferimento delle borse di studio ai figli dei dipendenti della Clinica che si sono distinti nel corso degli ultimi anni. E' stata anche l'occasione per il Cittadino per fare un punto sull'andamento della campagna vaccinale, che sta vivendo la fase delle terze dosi nelle Rsa.