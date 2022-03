Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Paderno Dugnano, la Clinica San Carlo e l'evoluzione della chirurgia conservativa in Urologia

Come si è evoluta nel corso degli anni la tecnica di trattamento e cura delle patologie urologiche, le nuove tecnologie dotate di visione 3D e la prevenzione, che rimane il sistema migliore per combattere le neoplasie a vescica, prostata e reni. Di questo il Cittadino ha parlato con il dottor Robert Stubinski primario del Reparto di Urologia della Clinica San Carlo di Paderno Dugnano che da poco tempo può lavorare su una modernissima colonna laparoscopica 3D 4K per la chirurgia mininvasiva.