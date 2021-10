Paderno Dugnano: incontro al Santuario tra la chiesa cattolica e quella copta

Secondo, storico incontro tra l'arcivescovo di Milano Mario Delpini e il vescovo della Diocesi Copta Ortodossa di Milano, Anba Antonio, in occasione dell'inaugurazione della mostra sulla cultura e tradizione copta allestita all'interno del Santuario di via Piaggio. Il complesso sacro, passato recentemente di proprietà dalla Chiesa Cattolica a quella Copta, si è aperto nel tardo pomeriggio di martedì 19 ottobre alla comunità dei cristiani copti e alla cittadinanza padernese, per la prima volta insieme per questo taglio del nastro. Per alcuni giorni, chiunque voglia visitare la rassegna di pannelli che ripercorrono la storia della comunità, potrà farlo liberamente. Le interviste.