Ospedale di Desio: potenziamento in arrivo, il 5 febbraio l'intitolazione a Papa Pio XI

Sabato 5 febbraio 2022 sarà il giorno dell'inaugurazione della targa di intitolazione dell'Ospedale di Desio a Papa Pio XI. Arriva a compimento un'altra delle importanti azioni intraprese dal Comitato Ovest Brianza e dal dottor Antonio Colombo, recentemente scomparso, già primario di neurologia e massimo fautore di questa come di altre iniziative anche meno simboliche. Come ad esempio il mantenimento qualitativo del presidio ospedaliero desiano dopo le trasformazioni territoriali avvenute ai tempi dell'amministrazione regionale Maroni. E la notizia dell'arrivo dell'ampliamento del pronto soccorso su 2mila metri quadri e posti letto da uniformare a quelli di Vimercate, praticamente sancisce il salvataggio del Desio. Il Cittadino ne ha parlato con il co coordinatore del Cob, Francesco Sicurello.