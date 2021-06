Ospedale di Desio intitolato a Papa Pio XI: ecco perché e l'impegno per il futuro

Federico Romani (Fdi) spiega le motivazioni che hanno spinto a presentare in consiglio regionale la mozione - votata all'unanimità - per l'intitolazione dell'ospedale di Desio al papa desiano Pio XI, al secolo Achille Ratti. Un riconoscimento storico e un impegno per il futuro. Soddisfazione anche per Marco Trivelli, dg di Asst Brianza: "Il riconoscimento ha un grande valore per il peso e il profilo di Papa Ratti, figura legata profondamente al territorio che gli ha dato i natali. L'intitolazione a Pio XI, così importante nella storia della Chiesa e in quella del Paese, conferma la vocazione dell'Ospedale di Desio, straordinariamente radicato in terra di Brianza, tutt'uno con i suoi valori e la sua cultura". LEGGI la notizia (VAI)

Pier Mastantuono

