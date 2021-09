Nuovo murales in centro a Seregno: via Bassi strada del jazz

Tutto sta procedendo come previsto per la decorazione della facciata di uno dei palazzi del centro di Seregno affidata a una coppia di artisti di Fregene che con le sue idee, innovative ma eleganti, ha convinto la giuria di Reti Più nell'ambito del bando "Call for Street Artist". Da giorni Chiara Capobianco e il suo socio e compagno stanno lavorando ai muri di via Martino Bassi angolo via Pozzo Antico che, una volta conclusi, diventeranno un inno ai jazz club anni '30, quando il jazz era la l'avanguardia musicale mondiale. Così come i musicisti dipinti da Capobianco, daranno una nota di colore e freschezza inaudita per il centro di Seregno protagonista di un progressivo restyling con nuovi murales (al fianco di quelli storici che sarebbero da restaurare). Il Cittadino ne ha parlato sul posto con l'artista Capobianco e con l'assessore alla Cultura, Federica Perelli.