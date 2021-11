Nuovo centro Dhl a Muggiò: il video della presentazione

Dhl Express Italy, leader mondiale del trasporto e consegna a domicilio ha inaugurato il nuovo centro di smistamento e distribuzione di Milano Nord. I nuovi capannoni di via Pavia, zona industriale sud di Muggiò, hanno visto il taglio del nastro in un evento inaugurale, misto in presenza e da remoto, con l'intervento dell'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, della ceo Nazzarena Franco, della consigliera della Camera di Commercio Monza Brianza, Ambra Giulia Redaelli e dei dirigenti e personale del centro smistamento. Due le connotazioni forti di questa nuova base brianzola: la componente fortemente ecologica e la forte presenza femminile anche e soprattutto a livello dirigenziale. L’obiettivo sarà avere il 60% della flotta mezzi che fa capo a Milano Nord elettrica ed ibrida entro breve.I mezzi a zero emissioni già in servizio sono 13, arriveranno a 19 entro la fine dell’anno e cresceranno ulteriormente nei prossimi anni. Dopo l'evento di inaugurazione il sindaco di Muggiò Maria Fiorito e il vicesindaco Elisabetta Radaelli hanno partecipato alla prima piantumazione di un'area di mitigazione a lato del parcheggio che sarà popolata con 350 alberi tra querce, aceri e frassini. Il futuro bosco sarà incrementato con eventi domenicali di piantumazioni dedicati alle famiglie dei dipendenti e semplici cittadini.