Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Nuova luce in piazza e nel Duomo di Monza: ecco il progetto spiegato

Facciata, campanile, piazza e colonne votive al centro del nuovo progetto di illuminazione della piazza del Duomo di Monza. Ne parla Carlos Dodero, responsabile architectual lighting e-City di Enel X: luci a led di ultima generazione e un sistema di controllo per regolare ogni punto luce e creare scenari per ogni momento. Monsignor Silvano Provasi anticipa gli interventi in programma sull'illuminazione all'interno della basilica. LEGGI la notizia (VAI)

Sarah Valtolina

Altri articoli