Nova Milanese: prima presentazione pubblica per la nuova piazza Gioia dell'archistar Desvigne

Il piano di fattibilità della nuova piazza Gioia disegnata dall'archistar Michel Desvigne ha avuto il plauso e l'approvazione di tutto il consiglio comunale. La prima presentazione pubblica dell'idea di rifacimento della piazza del municipio ha avuto un consenso unanime, davanti agli occhi dell'architetto francese che era in collegamento streaming. E proprio Desvigne ha presentato alla rappresentanza consiliare la sua idea che dovrà essere realizzata dopo l'approvazione del progetto definitivo e con l'abbattimento della palazzina all'angolo di via Giussani, appena acquisita alla proprietà comunale. L'idea di massima, squadernata dalla viva voce dell'architetto che ha già ridisegnato il Beauburg di Parigi e parti di Versailles, è di trasformare piazza Gioia in un grande spazio verde con tanto prato e pochi alberi, preservando quelli esistenti. Il modello è lo spazio aperto della piazza di Pisa. Uno spazio molto vissuto e di ampie dimensioni. Il ri disegno della piazza del municipio si avvarrà di una "stanza verde", uno spazio che diventerà centrale e che sarà circoscritto da una siepe, magari decorato con fiori, e per esattezza camelie nell'idea di Desvigne.