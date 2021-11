Nova Milanese: presentato in Villa Brivio il libro sulla storia d'Italia in 100 e più vignette

Un libro di vignette satiriche e politiche scritto da Marco Fusi e disegnato da Giorgio Giunta, collaboratori e colleghi sul lavoro, uno rvm e l'altro grafico in Mediaset, con la partecipazione di Francesco Targa. L'appuntamento di presentazione del volume "Storia d'Italia e dintorni" in Villa Brivio a Nova Milanese si è trasformato in una gustosa e a tratti anche caotica discussione tra gli autori e il pubblico presente nella sala riunioni della sede della biblioteca. Complice la presenza del sindaco Fabrizio Pagani che si è fatto subito coinvolgere nella discussione, l'illustrazione del centinaio di vignette ispirate alla politica nazionale, dalla civiltà degli Etruschi fino al Governo Draghi e disegni su Di Maio, è diventata l'occasione per parlare dei misteri d'Italia e di censura. Perchè alcune delle vignette proposte all'editore sono state bocciate, compreso il fumetto che avrebbe dovuto accompagnare l'immagine di Cesare in copertina.

Pier Mastantuono

