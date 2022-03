Nova Milanese per l'Ucraina: la Lega propone i terreni del Novale per una struttura d'accoglienza

Nova Milanese si candida per ospitare una struttura di accoglienza dei profughi dall'Ucraina, da posizionare sui terreni del Novale, nelle aree verdi di recupero ambientale comprese tra il centro sportivo e via per Cinisello. Un perimetro di grandi dimensioni che sarebbe l'ideale per una tensostruttura in grado di ospitare migliaia di persone in fuga dall'Ucraina. Ovviamente in collaborazione con la Protezione Civile, con l'Esercito e con le associazioni assistenziali del territorio. Questa la proposta nata dalla Lega di Nova, sottoposta al presidente della Provincia Luca Santambrogio che l'ha fatta propria e l'ha già portata all'attenzione del Prefetto di Monza, Patrizia Palmisani che la valuterà con le altre idee arrivate dal territorio. Ne parla al Cittadino il capogruppo Gabriele Lanzani.