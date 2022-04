Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Nova Milanese, l'ex cava Eges torna ai cittadini e diventa bosco urbano: le interviste

La Cava Eges torna di "proprietà" dei cittadini di Nova Milanese, dopo la cessazione dell'attività industriale di scavo di sabbie e pietrisco e dopo la restituzione alla città ora è il tempo della fase di rinaturalizzazione. Una parte minima del sito di scavo, opportunamente rimodulata, rimarrà alla società che continuerà a lavorare ma gran parte della Piana del Novale ormai è tornata alla comunità. Con l'inizio di una imponente opera di forestazione coordinata da Rete Clima, che è un Ente no profit che opera da oltre 10 anni per la realizzazione di progetti di nuova forestazione urbana. Coinvolte nelle attività di forestazione le maestranze e gli impiegati di aziende nazionali come Eon, ma anche marchi della zona. Il Cittadino ne ha parlato con l'assessore Andrea Apostolo e con Andrea Pellegatta, vice presidente di Rete Clima.