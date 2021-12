Nova Milanese: la lunga marcia di Luca Brancato verso la guarigione

Natale di progressi, speranza e lavoro durissimo di fisioterapia per Luca Brancato, il novese di 45 anni tornato a casa a novembre dopo un lungo percorso di recupero per una dissecazione all'aorta con conseguente ictus che lo ha colpito nel febbraio del 2018. I progressi sono eccezionali visto che uscì dal malore e dal susseguente ricovero in stato vegetativo. Adesso dopo quasi 4 anni e una operazione all'aorta presso il Policlinico di San Donato, cammina e può parlare in maniera sorprendente per medici e familiari. Gran parte del merito è da attribuire all'amore e alla caparbietà della moglie Ilaria che con il figlio Lorenzo hanno intrapreso un cammino pieno di dubbi e complicazioni. Ma che in questa fine 2021 inizia a dare risultati stupefacenti. Perchè come dice Ilaria bisogna lottare sempre anche nelle situazioni che sembrano più disperate. E Luca è la prova vivente di questo amore per la vita che inizia a dare risultati eccezionali. LEGGI Monza: mobilitazione online per la riabilitazione di Luca, uscito dal coma