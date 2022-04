Nova Milanese: il magazzino refrigerato firmato Scar, sarà il secondo più grande d’Italia

C'è una azienda di Nova Milanese all'opera per la costruzione del più avanzato capannone frigorifero del Nord Italia, il secondo per dimensioni, tra i più grandi del Paese. La "S.C.A.R. Refrigerazione" di via per Cinisello in queste settimane sta ultimando l'enorme magazzino-frigorifero della Tonoli Logistica a Verzuolo, in provincia di Cuneo. La Tonoli, l'azienda di trasporto merci leader nel settore con ramificazioni internazionali in Spagna e Portogallo, ha deciso di affidare all'impresa novese che ha in Claudio Corradi il suo amministratore delegato, la costruzione del nuovo mega capannone refrigerato che, una volta ultimato sarà il più imponente di tutto il nord Italia. E sopra ci sarà la firma della S.C.A.R di Nova.