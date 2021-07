“Non solo il 25 novembre”, il convegno contro la violenza sulle donne e di genere

Il presidente Diana De Marchi, della commissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano si appresta a chiudere il suo quinquennio di lavoro in una delle commissioni più delicate e socialmente significative dell'amministrazione Sala. C'era anche lei all'Auditorium Tilane di Paderno Dugnano, nel pomeriggio di sabato, e ha portato la sua esperienza in tutti questi anni. In occasione della seconda edizione del convegno sulla violenza di genere dal titolo "Non solo il 25 novembre" organizzato dalla Croce Rossa padernese. Oltre a De Marchi e al sindaco Ezio Casati, hanno preso parte alla discussione rappresentanti del centro anti violenza White Matilda, ma anche il direttore dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Carmelo Ferraro e Gabrielle Fellus presidente del gruppo culturale I Respect e il presidente del Centro Arti Terapie Glenda Paglioncelli. I padroni di casa della Croce Rossa di Alice Rossetti hanno annunciato a creazione di laboratori aperti alla cittadinanza di arti terapie e difesa personale a cominciare dal mese di settembre.