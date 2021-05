No cyberbullismo, Patente Smartphone agli studenti di Paderno Dugnano

Paderno Dugnano ha consegnato agli studenti l'attestato della Patente Smartphone, che testimonia la partecipazione con successo al corso sull'uso responsabile dei cellulari. Una iniziativa per informare e responsabilizzare sul fenomeno del bullismo in una città che ha una scuola, il Gadda, che sta per diventare la seconda d'italia certificata "No cyberbullismo". Interviste interviste all'ex senatrice Elena Ferrara, all'assessore e preside Antonella Caniato e a Paola Maria Perrino, dirigente Istituto Croci. La premiazione, nell'anfiteatro del Parco Lago Nord, si inserisce nella Settimana della Legalità che culminerà con un doppio evento domenica 23 maggio, anniversario della Strage di Capaci (servizio di Pier Mastantuono)