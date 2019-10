Nessun limite per l’Ability Day in centro a Monza

Venticinque gli sport paralimpici in piazza Trento Trieste a Monza per la terza edizione dell’Ability Day, l’evento promosso da Fondazione Alessio Tavecchio con accanto Asd Silvia Tremolada, Il Salto asd e Associazione paraplegici Lombardia. Un colpo d’occhio speciale che ha trasformato per un giorno la piazza in un enorme e vivace villaggio paralimpico: handbike, basket, scherma e la novità 2019 del ballo per persone in carrozzina, con il corso in partenza a ottobre.

Redazione online

