Negozi storici di Carate Brianza: Farina Edmondo e le macchine per cucire

Paolo Farina racconta la storia dell’azienda di famiglia "Farina Edmondo”, leader sul mercato nella vendita e nell’assistenza tecnica delle macchine per cucire, che gestisce insieme con il fratello Roberto. L'attività, in via Borsieri a Carate Brianza, è stata premiata lo scorso 27 giugno dall'amministrazione caratese con un importante riconoscimento di storicità. "La nostra "ricetta del successo" ci è stata tramandata da nostro papà, Farina Edmondo, che avviò l’attività nel 1979: è la voglia di continuare a fare questo lavoro andando alla ricerca di soluzioni innovative da poter proporre ai clienti”, ha spiegato Paolo.

Jennifer Caspani

