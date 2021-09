Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Negozi storici a Carate Brianza: il Frutteto Riva si racconta

Daniela Riva racconta la storia di “Frutteto Riva”, il negozio storico di generi alimentari e ortofrutta sito in via Cesana, a Carate Brianza, premiato domenica 27 giugno dal Comune in Villa Cusani con il riconoscimento di storicità.

La sua storia inizia nel 1985, anno in cui Daniela e il fratello Fabio Riva hanno rivelato l’attività dove quest’ultimo lavorava come garzone. Dal primo febbraio del 1985, i due fratelli Riva con passione e dedizione ogni giorno selezionano prodotti freschi e di qualità da proporre ai propri clienti.

