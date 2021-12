Natale Sicuro: il comandante della Polizia provinciale spiega il lavoro di prevenzione

Il conto alla rovescia verso le festività è iniziato, e con esso i controlli sulla conformità alle normative eeuropee dei prodotti natalizi, botti, luci e giocattoli in primo luogo. Anche nel 2021 la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e la Polizia locale stanno collaborando nelle attività del Natale Sicuro, finalizzate a identificare e sequestrare merci non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolose per i cittadini. Il Cittadino ne ha parlato con il comandante della Polizia provinciale di Monza, Flavio Zanardo che può fare il punto su come si siano evoluti nel corso degli anni i controlli, le competenze del personale, le esigenze, e la tipologia di quello che concretamente si va a cercare nei negozi e nel commercio ambulante. Si scopre ad esempio che ormai è impossibile scambiare il marchio CE con quello China Export, oppure che verificato il marchio conviene sempre scegliere prodotti IMQ, certificati con un marchio di sicurezza volontario. E tanti altri accorgimenti, elencati da una postazione privilegiata come quella del Comando della Polizia provinciale brianzola.