Nasce Aut Academy, l'accademia formativa di PizzAut: le interviste e il progetto

PizzAut si prepara a sbarcare anche a Monza - "tra settembre e dicembre di quest'anno", conferma Nico Acampora al microfono del Cittadino parlando dei tempi- e intanto prende il via un nuovo progetto nel campo della ristorazione che vede come partner la Fondazione Mazzini, nel ruolo di capofila, PizzAut Onlus, il Comune di Cinisello Balsamo e Ipis. A Cinisello Balsamo sorgerà la Aut Academy, l'accademia formativa di PizzAut per cuochi, pizzaioli e camerieri riservata a ragazzi affetti da autismo. Un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 120mila euro da Regione Lombardia attraverso il Piano Emergo di Città metropolitana, è stato patrocinato dal Comune di Milano ed è sostenuto dal Comune di Inzago. Alla presentazione in municipio a Cinisello ha preso parte l'assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità Alessandra Locatelli in video collegamento dal suo ufficio.Nasce una accademia di formazione per cuochi, pizzaioli e camerieri ai tavoli, dedicata a ragazzi di età compresa tra i 16 e 29 anni. L'amministrazione comunale, partner del progetto, metterà a disposizione anche alcuni spazi di Villa Forno come sede per le attività di formazione.