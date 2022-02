Musica: la storia di Andrea e Giacomo Mandelli a Sanremo con gli Ulula e la Foresta

Due fratelli di Concorezzo a Sanremo, proprio per il Festival. Ci sono anche due brianzoli, il fratelli Mandelli, Andrea di 29 anni e Giacomo di 23, tra i musicisti che affollano la città dei fiori. Il gruppo ha il nome molto particolare: Ulula e la Foresta, dove Ulula è il cantante Lorenzo Garofalo e il gruppo è composto da diversi sturmentisti rodati usciti dalla scuola di musica del Cpm di Milano. E proprio nella accademia milanese, il bassista Andrea e il fonico Giacomo, settimo membro aggiunto del gruppo, hanno conosciuto gli altri componenti della band, che parteciperà al contest sanremese di Isoradio per poi sottoporsi ad altre interviste in attesa di occasioni, che l'anno prossimo potrebbero concretizzarsi in una partecipazione in gara. Per il momento i fratelli Mandelli e il frontman Ulula presentano la loro versione del nuovo cantautorato italiano. Senza dimenticare la Brianza, comunque fonte di ispirazione e sfondo alle storie messe in musica.

