Muggiò: il presente e il futuro dell'ex Magic Movie

Il Magic Movie di Muggiò andrà giù e al suo posto sorgerà un parco. Il Comune di Muggiò recentemente ha acquistato l'area all'asta, beneficiando dei fondi della fideiussione in modo da non andare a gravare sulle tasche della cittadinanza. Ora si tratta di recuperare la struttura nella maniera migliore per la città. Le prime idee sono già sul tavolo o quantomeno nella testa del sindaco Fiorito: il progetto sarà sottoposto all'attenzione di enti governativi o regionali in modo da provare a beneficiare di finanziamenti per l'ambiente e la rinaturalizzazione di aree compromesse.