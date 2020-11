Monza: voci dalla città in zona arancione

Da domenica Monza e la Lombardia sono passate nella zona arancione prevista dal Dpcm per il contenimento della diffusione del coronavirus (verde, giallo, arancione, rosso i livelli di gravitàà): significa principalmente la riapertura dei negozi (tranne bar e ristoranti) e il ritorno a scuola degli studenti delle scuole medie. Il CittadinoMb è andato in centro con Federica Fenaroli: le vie si sono ripopolate con evidenti segnali di shopping e davanti a qualche vetrina si è formata la coda per permettere gli accessi in sicurezza. Interviste a Cristina Garghentini (Il Cortiletto di via Italia) e Gigi Laverde (Marco Monza di via Italia), Roberta Cecconi e Paolo Tedesco.

Federica Fenaroli

