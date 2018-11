Monza: scuola Volta e alpini insieme per i 100 anni della fine della Grande guerra

I bambini della scuola primaria Volta di Monza hanno ricordato i cento anni dalla fine della Grande guerra. Giovedì pomeriggio tutti hanno realizzato una bandierina tricolore con scritto “abbasso la guerra, evviva la pace” e con questa hanno sfilato, all’uscita dalla scuola, accompagnati dagli alpini del gruppo di Monza, per poi donarla alle loro famiglie per “non dimenticare”. A dare il via alle celebrazioni Gregorio Ghezzi, ex alunno oggi studente alla media Confalonieri, che ha suonato con la sua tromba l’inno nazionale mentre gli alpini e i bambini lo hanno intonato insieme.

Un momento importante per “ricordare” come vuole il progetto annuale della scuola. Ogni classe sta lavorando sul tema, dalle prime alle quinte; in particolare le classi terze, quarte e quinte lavoreranno sul centenario, usando anche il materiale che il Cittadino ha pubblicato la scorsa settimana.

Chiara Pederzoli

