Monza: parla Santambrogio, nuovo presidente dell’Unione Province Lombarde

La provincia più giovane guiderà l'Unione Province Lombarde. ll sindaco di Meda e presidente dell'ente provinciale di Monza, Luca Santambrogio è il nuovo presidente di Upl, Unione Province Lombarde. E' stato eletto all’unanimità dagli 11 presidenti delle Province, riuniti venerdì. Un risultato importante, soprattutto in funzione di un possibile rilancio degli enti che più, negli anni passati hanno rischiato di scomparire e che comunque hanno subito un forte ridimensionamento. Gli organismi provinciali ora ambiscono a riprendere quella dignità che meritano, come dichiara in maniera esplicita il neo presidente Santambrogio. Pier Mastantuono