Monza: la scuola di formazione politica Alisei riparte in presenza

Alisei, la scuola di formazione politica di Monza e Brianza sta per riprendere le sue lezioni in presenza. Il giorno 7 aprile alle 16 ci sarà l'Open Day aperto a tutti per la presentazione del corso di quest'anno, comprensivo come sempre prima della pandemia, di una giornata di visita a Roma presso il parlamento italiano. A scalpitare per un nuovo inizio non è solo il giovane presidente di Alisei, Giorgio Garofalo ma anche tanti ragazzi che desiderano tornare in presenza per formarsi alla scuola politica firmata Cgil. Pier Mastantuono