Monza, la nuova raccolta differenziata in commissione consiliare: i dubbi della città e le risposte dell'assessore

Le novità della nuova raccolta differenziata in partenza a Monza sono state discusse e approfondite in sede di commissione consiliare nella serata di mercoledì. Ad esempio, con il nuovo ciclo il ritiro dell'indifferenziato passa da due volte a settimana a una. E su questo punto l'assessore Sassoli ha precisato che tutte le città con risultati più avanzati in termini di ciclo dei rifiuti hanno adottato questa soluzione. Con Milano che, ad esempio ha un ritiro bisettimanale dell'umido mentre Monza garantisce tre ritiri. In questi giorni sono in distribuzione i kit con i nuovi sacchi familiari da 70 litri che vanno a ridurre i 100 litri del contenitore del passato, che però era condominiale. Le domande più frequenti comunque sono già in pubblicazione sul sito dell'operatore Sangalli. E sulla questione pannolini l'assessore Sassoli ha voluto chiarire che il ritiro sarà domiciliare, a richiesta ogni giorno. Così come il conferimento delle lettiere dei gatti e altre frazioni specifiche.