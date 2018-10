Monza: la mostra benefica per la mensa della Comunità Francescana

Una cinquantina di artisti del territorio che hanno deciso di regalare le proprie opere per dare da mangiare a chi ne ha bisogno. È il progetto benefico di Leo Galleries e StreetartPiù con Cb Cornici e il CittadinoMb mediapartner proosso per celebrare i 550 anni di presenza a Monza della Comunità dei Frati francescani del Santuario delle Grazie Vecchie. Una mostra-asta (il contributo base per l’acquisto delle opere è di 35 euro) inaugurata la sera del 4 ottobre, giorno di San Francesco, e che sarà aperta il 6 e 7 ottobre e 13 e 14 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Chiara Pederzoli

