Monza, incendio in via Carlo Alberto: i soccorsi

Un breve video dei soocrsi in via Carlo Alberto a Monza: nella notte tra venerdì e sabato 6 giugno si sono registrati un incendio in un condominio e un'effrazione ai danni di un negozio per bambini. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Lissone, polizia di Stato, polizia municipale e sanitari 118.