Monza, inaugurazione all’ospedale: le interviste a Sala e Gallera, il presidio dei sindacati

Le interviste all’assessore Giulo Gallera e al vicepresidente regionale Fabrizio Sala in occasione dell’inaugurazione del nuovo monoblocco del settore B dell’ospedale San Gerardo di Monza. Gallera ha fatto il punto sulla revisione territoriale della competenza degli ospedali: «Tra settembre e ottobre tutti i dettagli dovrebbero essere definiti – ha confermato - In questo nuova logica l’ospedale di Desio sarà maggiormente valorizzato all’interno di una Asst che sarà bipolare, con due poli che avranno lo stesso peso».

All’esterno il presidio unitario dei sindacati Cgil, Cisl e Uil per chiedere di stabilizzare il personale, “avviare il confronto per l’utilizzo delle risorse nazionali, cambiare il modello della sanità in Lombardia”.

Sarah Valtolina

