Monza in serie B, le voci della festa: Brocchi, Antonelli e Arbizzoni

Il “capolavoro” di mister Cristian Brocchi, la terza promozione in biancorosso per il ds Filippo Antonelli, la gioia al sapore della rivincita dell’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni. Sono le voci della festa raccolte a margine della conferenza stampa in Comune dell’Ac Monza per la promozione in serie B. LEGGI la notizia (VAI)

Diego Marturano

