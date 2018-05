Monza, il cinema e Morgan: la video-intervista al regista Mimmo Calopresti

Ha scelto Morgan perché “è fuori dagli schemi” e l’ha raggiunto a Monza, che si è rivelata “una scoperta, una città cinematografica, da valorizzare”. L’intervista di Sarah Valtolina al regista Mimmo Calopresti in città per registrare la quinta puntata di “Cani sciolti”, la serie di ritratti di artisti prodotta da Loft Produzioni, la tv digitale de Il Fatto Quotidiano, con il coordinamento di Old Cinema.

Sarah Valtolina

