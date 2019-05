Monza-Fermana: sfida play-off al Brianteo

Tutto pronto per la prima sfida play-off di Serie C allo stadio Brianteo: fischio di inizio domenica 12 maggio alle 18.30. Si tratta del primo dei turni di spareggio per ambire alla promozione. Mister Brocchi può contare su tutta la sua rosa. Durante la regular season la sfida era terminata 3 a 0 per i brianzoli ai quali basta un pareggio (mentre la Fermana è obbligata a vincere).

Diego Marturano

